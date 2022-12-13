Захарова назвала статью Кулебы для Politico "чудесами вранья"

В МИД РФ рассказал о претензия Киева к "Минским соглашениям" и переговорам с Москвой.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала статью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для иностранного издания The Politico "чудесами вранья" и очередным антироссийским выпадом. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. В материале дипломат рассуждал об уроках переговорного процесса с РФ, приводя в пример "Минские соглашения".

Среди демагогии и различных придумок по мелочи в виде того, что Россия ведёт нечестную игру, производит имитацию дипломатии, не соблюдает обязательств. Но масштабно это, конечно, такая ложь чистейшего образца. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в авторской статье для американской газеты Politico написал о том, что Киеву не следует заключать соглашение с Россией наподобие "минским договоренностям". Он добавил, что некоорые люди предлагают Украине вступить в мирные переговоры с противниками как можно скорее. Дипломат уверен, что международные союзники должны "заставить" Россию, а не Украину "пойти на уступки". В Киеве заявили о том, что любой гипотетический "Минск-3" может иметь только один результат. речь и дет об еще одной, но более кровавой войне. Мария Захарова не понимает, почему все это СМИ не классифицируется как "намеренный фейк".

Захарова: Байден подтвердил, что решения в Киеве принимает не Зеленский.

Фото и видео: МИД России

