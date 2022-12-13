Захарова: Байден подтвердил, что решения в Киеве принимает не Зеленский

В МИД РФ напомнили об обещании Байдена, что Киев пойдет в контрнаступление весной.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что американский президент Джо Байден подтвердил, что решения в Киеве принимает не президент Владимир Зеленский. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления перед журналистами на регулярном брифинге в Москве. Спикер прокомментировала недавнее выступление лидера Белого дома, в котором он рассказал, что ВСУ планируют начать контратаковать ВС РФ весной. Байден уточнил, что танки М1 Abrams будут сопровождаться аналогичными поставками от других стран коллективного Запада. В новую партию вооружений от Вашингтона вошли бронированная техника, боеприпасы и артиллерия на сумму в 2,5 миллиардов долларов.

Так кто принимает решение о том, что происходит на Банковой? Мы же понимаем, что не Зеленский, хотя он делает вид, что принимает эти решения. Да нет. О том, что его ждёт весной, только что сказал президент США. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: поставки западных танков на Украину не изменят ситуацию в пользу Киева.

Фото и видео: МИД России