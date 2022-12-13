Захарова: поставки западных танков на Украину не изменят ситуацию в пользу Киева

В МИД РФ оценили поставки западного тяжелого оружия для ВСУ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила, что поставки западных танков на Украину не изменят ситуацию на поле боя в пользу киевского режима. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярной пресс-конференции с журналистами в Москве. В МИД РФ уверены, что дополнительные виды тяжелого вооружения лишь выведут региональный конфликт на новый уровень, скажется на эскалации в противодействии ВС РФ, народом страны.

Хотели бы еще раз напомнить, что любое западное вооружение, которое попадает на Украину, становится законной целью для российских вооруженных сил. Это так, на всякий случай, чтобы потом не было вопросов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Запад готов на все, чтобы нанести максимальный ущерб России, заявили в МИД.

Фото и видео: МИД России

