Захарова призвала международные структуры дать оценку угрозам родным военнопленных из РФ

В МИД РФ рассказал о том, что неизвестные по телефону угрожают родственникам участников СВО.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала профильные международные структуры не только обратить внимание, но и дать принципиальную оценку угрозам родным военнопленных из России. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница пояснила, что родственникам солдат и офицеров, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции нп Украине, стали поступать пугающие звонки от неизвестных лиц. Москва решительно осуждает такие действия.

Они требуют от них совершения диверсионных террористических актов на территории России, а в случае отказа угрожают расправой над нашими военнослужащими, которые находятся в плену. Как это можно квалифицировать? Это преступление. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова констатировала, что Россия делится фактами совершения преступлений киевским режимом, и международные профильные организации могут взять их на рассмотрение, так как они в настоящее время ведут реестр военных преступлений. Захарова посоветовала США "поумерить амбиции" в сфере международной кибербезопасности.

Фото и видео: МИД России

