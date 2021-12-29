В МИД РФ полагают, что это Лондон хочет напасть на Москву.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала главу МИД Британии доказать отсутствие планов нападения на Россию. В рамках регулярного брифинга с журналистами чиновница уточнила, что Лондону следует "принять сигнал", поступающий от Москвы, так как теперь его очередь что-то доказывать миру.

Уже не первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. А вот странам надо объясниться. С ними не так все очевидно. Убедите нас в том, что у вас нет таких планов, миссис Трасс. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова напомнила прессе о том, что именно британский боевой эсминец находится в акватории Черного моря, а также вторгся в российские территориальные воды в июне 2021 года. Дипломаты в настоящее время имеют стойкое ощущение того, что Лондон планирует напасть на РФ, а произошедшее в то время было только репетицией.

Британская газета The Sun изменила статью о времени "вторжения" России на Украину.

Фото и видео: МИД России

