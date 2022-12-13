Захарова призвала Белград не поддаваться давлению Запада с его антироссийским курсом

В МИД РФ напомнила о том, что Запад хочет "создать новую нормальность".

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова призвала власти Сербии и других стран не поддаваться разрушительному давлению стран коллективного Запада, проводящих антироссийский курс по внешней политике. Об этом чиновница уведомила журналистов в ходе регулярного брифинга в Москве. Она пояснила, что Запад пытается давить "на всех и вся" таким образом, который "никто представить не мог".

Какой совет я могу дать? Не поддавайтесь давлению, потому что это разрушительно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что у коллективного Запада давно нет сдерживающих их ни моральных, ни этических норм и рамок. Мария Захарова полагает, что эти государства поставили себя выше международного права и пытаются создать новую нормальность на глобальной арене. В МИД РФ видят, что недружественные страны руководствуются в своей политике исключительно холодной политической конъюнктурой.

МИД России призвал Баку и Ереван к работе по нормализации отношений.

Фото и видео: МИД России