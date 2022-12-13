МИД России призвал Баку и Ереван к работе по нормализации отношений

Мария Захарова рассказала о работе по улучшению гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

Российское внешнеполитическое ведомство призывает коллег из Баку и Ереван к работе по нормализации армяно-азербайджанских отношений. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат надеется, что страны снова смогут ритмично работать над проблемой. Она напомнила, что с 12 декабря 2022 года РФ предоставила региону конфликта совместно с благотворительными организациями порядка 2,5 тонн гуманитарной помощи.

Минобороны России и российский миротворческий контингент в тесном сотрудничестве с МИД прилагает энергичные усилия по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора. ... Мы призываем наших партнеров в Баку и Ереване к скорейшему возобновлению работы по каждому из направлений. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что продолжается поиск взаимоприемлемых развязок, которые помогли бы возобновить полноценное функционирование Лачинского коридора в контексте одобренного трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года и позволили бы улучшить гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе.

Захарова заявила, что Норвегия выбивается в лидеры по накачке киевского режима оружием.