Захарова предостерегла западные СМИ от незаконного посещения регионов РФ

В МИД России указали на проблему с незаконным приездом иностранных журналистов в Курскую область.

Каждый случай незаконного посещения иностранными журналистами российской территории будет рассматриваться властями страны отдельно. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Таким образом дипломат прокомментировала сведения от издания The Washington Post о рабочем визите своих сотрудников (корреспондентов и фотографа) в город Суджа Курской области. Также незаконно пересекли государственную границу России и провели видеосъемку в населенном пункте представители итальянской гостелерадиокомпании. В МИД РФ указали на то, что в отношении этих нарушителей уже ведутся уголовные дела.

Там есть итальянские корреспонденты. Там есть американские. Это нарушение закона. Нет ни визовых документов, естественно, нет никаких аккредитаций, потому что аккредитации мы можем выдавать только на основе правильно оформленных визовых документов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что посещение иностранными журналистами территории России без необходимых визовых документов и аккредитации является нарушением закона, а единственной цель таких посещений является западная пропаганда. Мария Захарова заметила, что такая политика нужна западным медиа как "кровь из носа" именно сейчас, в преддверии американских президентских выборов

У них состоялась смена кандидата. У них колоссальные проблемы <...> Им нужны какие-либо успехи, подтверждающие правильность инвестирования миллиардов долларов США в проект под названием "киевский режим". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала вторжение ВСУ в Курскую область террористическим актом.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik