Дипломат отметила, что данный акт направлен против мирного населения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вторжение ВСУ в Курскую область террористическим актом. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что данный акт направлен против мирного населения. Она подчеркнула, что определение "террористический" не является фигурой речи и сухой юридической формулировкой.

Это правда жизни. Квалификация соответствующая должна быть дана. И дана она должна быть не только правоохранительными органам. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова назвала обманом утверждения, что киевский режим стремится к миру.

Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik