В МИД РФ оценили введение шестого пакета санкционного давления на Россию.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предложила Евросоюзу отменить самих себя в ответ на новые антироссийские санкции. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках выступления в эфире радиостанции Sputnik. Журналисты попросили гостью прокомментировать подготовку ЕС к введению шестого пакета ограничений против Москвы.

Я хочу сказать так: если они хотят сделать нам по-настоящему больно, пусть отменят сами себя, мы будем скучать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

ранее руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил прессе о подготовке Евросоюзом шестого пакета санкций в отношении России. Известно, что меры будут включать в себя отключение большего числа кредитных организаций России от SWIFT, а также дополненный перечень лиц, "причастных к дезинформации". Будут внедрены и особые меры по импорту российской нефти в европейский регион.

Захарова назвала реакцию на слова Лаврова уведением внимания от проблемы.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

