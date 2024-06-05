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Захарова: посольство РФ в Буркина-Фасо "работает на полную катушку"

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Дипломат подчеркнула, что нынешнее помещение для посольства арендуют, и отдельного здания пока нет

Посольство РФ в Буркина-Фасо "работает на полную катушку" после недавнего открытия. Об этом сообщила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что нынешнее помещение для посольства арендуют, и отдельного здания пока нет. При этом Захарова отметила, что дипмиссия в Буркина-Фасо уже вовсю работает, что показал первый визит в эту страну главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Я даже не буду говорить, сколько у нас сотрудников в посольстве в Буркина-Фасо, хочется надеяться, что будет больше, потому что перспективы колоссальные. Но работают на полную катушку с полной отдачей.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что РФ обеспечит безопасность из-за призывов снять запрет на использование оружия.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: буркина-фасо, мария захарова, мид россии, посольство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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