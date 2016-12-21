Захарова попросила журналистку из Грузии говорить по-русски

Журналистка задала вопрос на английском языке.

Официальный представитель МИД Мария Захарова во время пресс-подхода главы МИД Сергея Лаврова в Стокгольме попросила журналистку из Грузии говорить по-русски. Об этом пишет "РИА Новости"

Так, журналистка телеканала "Рустави 2" Нуцубидзе начала задавать вопрос на английском языке во время пресс-подхода. Однако Захарова отметила, что на русском языке звучал запрос на участие в конференции.

Тамара, извините, пожалуйста, когда вы просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Журналистка спросила, проблема ли это. Захарова на это ответила, что здесь находятся российские журналисты, поэтому лучше говорить по-русски. Нуцубидзе в свою очередь стала настаивать на том, что хочет задать вопрос на английском. Захарова ей ответила, что тогда в следующий раз надо будет проситься тоже по-английски.

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Видео: МИД России