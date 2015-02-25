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Захарова ответила на заявление Киева историей о "рыбе на сковородке"
Сегодня, 7:40
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Захарова ответила на заявление Киева историей о "рыбе на сковородке"

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В МИД РФ оценили слова Арестовича о "снятии с крючка" Минских соглашений.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на заявление Киева историей о "рыбе на сковородке". В собственном Telegram-канале чиновница прокомментировала заявление Алексея Арестовича о том, что Украина благодаря встрече в Вашингтоне с Джо Байденом  "сорвалась с крючка" Минских соглашений.

"Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение", — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Арестович своей речью тоже ответил российскому министру Сергею Лаврову. Тот в конце апреля заявил, что Москве не следует спускать Владимира Зеленского и его команду с "крючка" Минских соглашений. Дипломат считает, что украинский президент "извивается как может" вместе с администрацией, чтобы не выполнять обязанности, взятые на себя в 2015 году.

Арестович: Украина "снялась с крючка" Минских соглашений.

Фото: МИД России

Теги: алексей арестович, мария захарова, мид, минские соглашения
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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