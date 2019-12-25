Захарова ответила на слова Зеленского о роли Киева в покорении космоса

В МИД прокомментировали заявление о невозможности покорения космоса без украинских конструкторов.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на слова украинского президента Владимира Зеленского о роли Киева в покорении космоса. Чиновница отметила на собственной странице на Facebook, что полет Юрия Гагарина является общим достижением 15 советских республик. Автор поста считает, что в настоящее время достижениями Украины считаются русофобия и "реинкарнация националистической идеологии с нацисткой символикой".

Сколько лет уже ничего не мешает украинским конструкторам с фундаментальными расчетами и верой покорять космические просторы. И мы рады, что все получается, даже если и в мечтах. Мария Захарова, официальный представитель МИД Рф

Напомним, что накануне Владимир Зеленский объявил, что украинские конструкторы внесли решающий вклад в становление советской космической программы. Президент пообещал превратить государство в космическую державу. Политик заметил "без лишней скромности", что без разработок украинских ученых покорение человечеством космоса было бы невозможным.

Владимир Путин прибыл в Саратовскую область.

Фото: МИД России

