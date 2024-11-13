Захарова: ответ на разрешение Киеву бить вглубь РФ будет разрушительным

В МИД оценили планы Кира Стаммера и Эмманюэля Макрона по убеждению Белого дома дать ВСУ атаковать Россию западным дальнобойным оружием.

Москва расценит разрешение киевскому режиму со стороны коллективного Запада бить вглубь российской территории дальнобойным оружием как вступление стран - участниц НАТО в прямой вооруженный конфликт. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова. Чиновница уаазала СМИ, что на такое постановление реакция будет неминуема и разрушительна для недружественных государств. В рамках мероприятия спикер МИД РФ обратила внимание на публикацию в британской прессе о намерении премьер-министра Соединенного королевства Кира Стармера и французского лидера Эмманюэля Макрона попытаться убедить действующего президента США Джо Байдена дать разрешение ВСУ на нанесение ударов ракетами Storm Shadow по России до момента инаугурации нового избранного президента Дональда Трампа. Отмечалось, что в Лондоне у властей есть надежды на то, что Белый дом даст согласие на такой шаг.

Это изменит суть конфликта, его природу со всеми вытекающими последствиями. Ответ на использование западных дальнобойных систем по территории нашей страны будет неминуемым и разрушительным для них. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве страны указали, что параллельно в украинских социальных сетях появилась информация о намерении режима Владимира Зеленского выдать полученные западные ракеты за продукцию отечественного производства, а также изменить их маркировки с целью осуществления ими атак по российским объектам.

В МИД прокомментировали призыв Рютте увеличить помощь Украине.

Фото и видео: МИД России