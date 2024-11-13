Мария захарова оценила слова генсека НАТО о том, что Запад должен больше сделать для поддержки Украины.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте призывает не к деэскалации украинского кризиса, переговорам или политико-дипломатическому способу урегулирования проблемы, а к продолжению "кровавой бойни". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница таким образом прокомментировала слова генсека НАТО об увеличении военной помощи для армии киевского режима ради изменения "треектории конфликта".

Это заявление официальное, это призыв не к деэскалации ситуации, не к мирным переговорам или к политико-дипломатическому способу урегулирования ситуации. Это призыв к продолжению кровавой бойни. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в начале октября Марк Рютте вступил в должность генсека НАТО. В этой должности европеец сменил Йенса Столтенберга. В своем первом выступлении иностранец заявил, что Украина должна получить место в блоке, а также назвал среди приоритетов на своем новом посту увеличение помощи для ВСУ. Днем, 12 ноября, на совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном Марк Рютте упомянул, что коллективный Брюссель и Вашингтон совместно должны "подтвердить приверженность долгосрочной поддержке" Украины, а также сделать для страны еще больше.

Захарова назвала Германию неблагодарной.

Фото и видео: МИД России