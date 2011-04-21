В МИД РФ сочли Эстонию репрессивным государством.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на запрет выступлений группы "Руки вверх" в Эстонии. В рамках эфира на радиостанции Sputnik чиновница объявила о том, что эти люди, видимо, забыли о том, что провозглашали демократические ценности своей основной государственной идеей. В МИД РФ подчеркнули, что ради этого Таллин и покидал состав Советского Союза. По мнению дипломата, сейчас же страна превратилась в репрессивное государство, которое позволяет себе вымарывать, запрещать, не пускать, блокировать и отбирать.

Надо по-другому ставить вопрос, что не так с Эстонией? Если страна гордится, рассказав о культурных связях тем, что кому то запрещает выступать в этой стране, значит, что-то с ней не так. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что накануне МИД Эстонии проинформировал общественность о том, что запретил на пять лет въезд в страну российской группы "Руки вверх".Глава ведомства по иностранным делам Урмас Рейнсалу считает, что действия России на Украине "совершенно неприемлемы", поэтому запрети артистов в Эстонию он считает правильным решением.

Захарова ответила на заявление Бербок "о подчинении Украины".

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik