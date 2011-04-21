Захарова ответила на заявление Бербок "о подчинении Украины"

В МИД РФ оценили опасения немецкого министра по иностранным делам.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на заявление немецкой главы МИД Анналены Бербок о том, что Москва якобы намерена подчинить Украину. В эфире авторской программы на радиостанции Sputnik. Ранее в ФРГ усмотрели в высказываниях Сергея Лаврова "злостные намерения", когда тот говорил о планах РФ избавить население Украины от антинародного и антиисторического киевского режима.

Я могу ей ответить, что действия ее страны, вкупе с действиями стран Европейского союза и США, как раз-таки поставили Украину, украинский народ в полную, рабскую зависимость от стран Запада. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала заявление вице-президента США Харрис о ее поле.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik