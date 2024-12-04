В МИД РФ напомнили о мемуарах экс-канцлера Германии и воспоминаниях о первом впечатлении Ангелы Меркель от Владимира Зеленского.

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель шокировала поклонников лидера киевского режима Владимира Зеленского, уличив иностранного политика в способности развязывать конфликт ради удовлетворения собственных амбиций. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница отреагировала на слова Меркель в ее мемуарах, в которых та описала впечатления от украинского лидера. В МИД РФ уточнили, что если опытный руководитель ФРГ, с его политическим весом в НАТО и Евросоюзе заявила, что уже тогда власти понимали и видели, с кем имели дело, когда вводили Владимира Зеленского в свой круг, а после сделали "буквально халифом, правда, на час".

Зеленский показался при первой встрече очень нарциссичным и несдержанным человеком, который способен развязать войну для удовлетворения своих амбиций. Чудовищные последствия для Украины были предсказуемы уже тогда. мемуары Ангелы Меркель

Мария Захарова добавила, что международные спонсоры киевского режима начинают готовить для себя путь к отступлению. Речь идет об объяснении украинскому народу, почему Западу придется их так бездарно предать. По словам чиновницы, реалии на поле боя не дают коллективному Западу добиться стратегического поражения Росси. В связи с этим сейчас противники Москвы хотят сформировать некую философско-идеологическую базу, которая позволит им выйти "сухими из воды" и не дожидаться поражения ВСУ.

Захарова объяснила щедрость Норвегии в поставках Украине ценами на углеводороды.

Фото и видео: МИД России