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Вчера, 13:05
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Захарова объяснила щедрость Норвегии в поставках Украине ценами на углеводороды

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В МИД РФ прокомментировали решение властей из Осло в поддержку Киева.

Щедрость Норвегии в военных поставках для армии киевского режима объясняется высокими ценами на углеводороды при продолжении боевых действий. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновниуа отметила, что чем дольше будет тянуться региональный конфликт на Украине, а также противостояние коллективного Запада с Россией, тем дороже будут фиксироваться мировая стоимость на энергоресурсы.

Норвегия буквально вырвалась в лидеры. Объем утвержденной ею помощи на 2025 год составляет порядка $3,2 млрд в расчете до 2030 года. У Норвегии это статья дохода.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова рассказала, о чем побеседовали Карлсон и Лавров.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, норвегия, рост цен, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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