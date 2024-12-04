В МИД РФ прокомментировали решение властей из Осло в поддержку Киева.

Щедрость Норвегии в военных поставках для армии киевского режима объясняется высокими ценами на углеводороды при продолжении боевых действий. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновниуа отметила, что чем дольше будет тянуться региональный конфликт на Украине, а также противостояние коллективного Запада с Россией, тем дороже будут фиксироваться мировая стоимость на энергоресурсы.

Норвегия буквально вырвалась в лидеры. Объем утвержденной ею помощи на 2025 год составляет порядка $3,2 млрд в расчете до 2030 года. У Норвегии это статья дохода. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова рассказала, о чем побеседовали Карлсон и Лавров.

Фото и видео: МИД России