Щедрость Норвегии в военных поставках для армии киевского режима объясняется высокими ценами на углеводороды при продолжении боевых действий. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновниуа отметила, что чем дольше будет тянуться региональный конфликт на Украине, а также противостояние коллективного Запада с Россией, тем дороже будут фиксироваться мировая стоимость на энергоресурсы.
Норвегия буквально вырвалась в лидеры. Объем утвержденной ею помощи на 2025 год составляет порядка $3,2 млрд в расчете до 2030 года. У Норвегии это статья дохода.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова рассказала, о чем побеседовали Карлсон и Лавров.
Фото и видео: МИД России
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