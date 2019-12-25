В МИД РФ ответили на вопрос о "лжи" про специальную военную операцию на Украине.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова осадила британского журналиста, задавшего провокационный вопрос. На регулярном брифинге чиновница попыталась ответить на вопрос представителя Sky news.

Вы говорите, что защищаете гражданское население, но мы видим, что все больше ударов проводится по правительственным и жилым зданиям…Вы действительно не совершаете удары по гражданскому населению или вы просто лжете? сотрудник британского телеканала

На это Мария Захарова заявила о том, что если журналист еще раз в подобном тоне посмеет задать вопрос, то она перестанет с ним разговаривать совсем. При этом она уточнила, что он может адресовать пропаганду своим местным политикам, а на территории РФ ему следует держать себя в рамках приличия. В МИД РФ считают, что если представитель прессы не может или не умеет этого делать, то ему не следует "выдавать себя за журналиста". При этом российские дипломаты открыты для всех комментариев. В результате британец еще раз перебил Марию Захарову. Пресс-секретарь указала на то, что еще не ответила на вопрос.

Я прекрасно понимаю - я, извините, училась, на факультете международной информации (МГИМО), - я прекрасно знаю, что такое задавать вопросы, когда уже в них ввинчивается позиция. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: заявления о возможном исключении России из Совбеза ООН абсурдны.

Фото: МИД России