Захарова оценивает переговоры с Нуланд как своевременные и откровенные

В МИД РФ оценили контакт с замгоссекретаря США, который состоялся в Москве.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала журналистам результаты переговоров с американской Викторией Нуланд. Заместитель государственного секретаря США находилась с рабочим визитом в Москве до 13 октября включительно. На брифинге МИД РФ чиновница заявила о том, что общение с сотрудницей Госдепа было для РФ своевременным и откровенным.

Приезд Виктории Нуланд, которая фигурировала в российском стоп-листе - и нужно подчеркнуть, что это ответный, а не инициативный стоп-лист, - стал возможен после того, как американская сторона выдала визу российскому дипломату, которому неоднократно отказывали во въезде в США по служебной необходимости. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД РФ считают переговоры с Нуланд полезными, а разговор проводился без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам и имеющимся раздражителям. В частности, Захарова напомнила об искусственно созданных Вашингтоном препятствиях для работы дипломатических миссий и регулярно вводимых визовых ограничений. Официальный представитель напомнила, что Москве приходится отвечать на эти вызовы.

Нуланд завершила переговоры в администрации президента России.

Фото и видео: МИД России

