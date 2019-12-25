  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова объяснила, почему Россию нельзя исключить из СБ ООН
Сегодня, 9:39
34
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Захарова объяснила, почему Россию нельзя исключить из СБ ООН

0 0

В МИД РФ рассказали об отсутствии процедуры во Всемирной организации.

В российском внешнеполитическом ведомстве объяснили, почему Россию нельзя исключить из Совета Безопасности ООН. В рамках интервью для проекта "Соловьев live" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что на текущий момент соответствующей процедуры в международной организации просто не существует.

Сергей Лавров же на это ответил, что такого механизма нет, а придумывать, говорить, изобретать какие-то формулы они могут. Просто процедуры такой нет.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: в судьбе Ярошенко огромную роль сыграло посольство РФ в США.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live
 

Теги: мария захарова, мид, сб оон, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии