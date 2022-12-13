Она отметила, что теперь к таким государствам стал относиться и Китай.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, какие страны представляют угрозу для США. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

По мнению дипломата, Вашингтон объявляет угрозой для себя каждую страну, которая или опережает их на том или ином направлении развития, или не подчиняется их приказам. Она отметила, что теперь к таким государствам стал относиться и Китай.

Им надо просто один раз честно написать, что все те, кто будет опережать США хоть на йоту, хоть на сантиметр, хоть на миллиметр, хоть на какие-то наночастицы, будут объявляться угрозой США. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что обвинения США в адрес РФ в нарушении ДСНВ вызывают саркастическую улыбку.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik