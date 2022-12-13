Захарова: обвинения США в адрес РФ в нарушении ДСНВ вызывают саркастическую улыбку

Дипломат отметила, что Россия привержена ДСНВ, выполняет и соблюдает все его пункты.

Обвинения США в адрес России в нарушении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вызывают саркастическую улыбку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее стало известно, что госдепартамент США направил в конгресс уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" Россией американских инспекций. Эту информацию сообщило издание The Wall Street Journal. По словам дипломата, подобные заявления не вызывают ничего кроме саркастической улыбки.

Россия привержена ДСНВ, выполняет и соблюдает все его пункты. Другое дело, что от контрпартнеров, от Соединенных Штатов Америки, мы такого не видим. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что попытки выдавить Россию из международного спорта обречены на провал.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik