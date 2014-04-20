В МИД заявили о спланированной кампании Запада по сдерживанию РФ

Захарова отметила, что Россия уже много лет предлагает решать проблемы "дипломатическими способами".

Страны Запада реализуют заранее проработанную, спланированную информационно-политическую кампанию, целью которой является политика сдерживания РФ. Об этом в интервью YouTube-каналу Sputnik на русском рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что Россия уже много лет предлагает решать проблемы "дипломатическими способами".

Но с каждым годом усиливается тенденция на придание всем проблемам - и реальным, и вымышленным – намеренно публичного характера. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Представитель МИД подчеркнула, что санкции России в отношении восьми человек из ЕС – это ответные меры. В ответ на это Евросоюз заявил о праве ответить на новые санкции РФ.

Видео: Telegram/Sputnik Ближнее зарубежье