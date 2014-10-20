Захарова: обвинения РФ в продовольственном кризисе – инсценировка Запада

В МИД РФ рассказали о том, что Запад перешел от провокаций к инсценировкам.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что обвинения России в продовольственном кризисе – инсценировка Запада. Соответствующее заявление сделала гостья эфира для радиостанции Sputnik. Чиновница объяснила журналистам, для инсценировки берется важная и реальная проблема, которая складывалась на глобальном рынке на протяжении многих лет.

…Отшелушиваются факты, первопричина, остается тезис, в худшем понимании слова "антиреклама", продается людям, как глобальная инсценировка. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила, что далее Западом добавляются такие слова как "кризис", "Украина", "Черное море", "корабли России" и прочие. Вместе эти фразы делают совершенно новую мизансцену, которая на самом деле не имеет никакого отношения "к сути пьесы". В МИД России полагают, что Запад пытается выкрикивать и навязывать мировой общественности свое видение.

Захарова прокомментировала угрозу Киева уничтожить Черноморский флот.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik