Захарова об обстрелах Запорожской АЭС: поражает степень безответственности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила степень безответственности киевского режима, отдающего приказы обстреливать Запорожскую АЭС. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, нынешнюю ситуацию следует называть ядерным шантажом. Также Захарова назвала такую логику действий со стороны киевского режима суицидальной.
Уровень безответственности в отношении территории, которую они идентифицируют с собой до сих пор, она, конечно, поражает.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова высказалась об обысках в Киево-Печерской лавре.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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