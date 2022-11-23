Захарова об обстрелах Запорожской АЭС: поражает степень безответственности

По словам дипломата, нынешнюю ситуацию следует называть ядерным шантажом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила степень безответственности киевского режима, отдающего приказы обстреливать Запорожскую АЭС. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, нынешнюю ситуацию следует называть ядерным шантажом. Также Захарова назвала такую логику действий со стороны киевского режима суицидальной.

Уровень безответственности в отношении территории, которую они идентифицируют с собой до сих пор, она, конечно, поражает. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова высказалась об обысках в Киево-Печерской лавре.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik