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Захарова об обстрелах Запорожской АЭС: поражает степень безответственности

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По словам дипломата, нынешнюю ситуацию следует называть ядерным шантажом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила степень безответственности киевского режима, отдающего приказы обстреливать Запорожскую АЭС. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, нынешнюю ситуацию следует называть ядерным шантажом. Также Захарова назвала такую логику действий со стороны киевского режима суицидальной.

Уровень безответственности в отношении территории, которую они идентифицируют с собой до сих пор, она, конечно, поражает.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова высказалась об обысках в Киево-Печерской лавре.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: запорожская аэс, мария захарова, мид россии, обстрелы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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