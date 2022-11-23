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Захарова об обысках в Киево-Печерской лавре: Бога ищут

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По ее словам, эта ситуация укладывается в логику киевского режима.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась мнением об обысках сотрудниками Службы безопасности Украины в Киево-Печерской лавре. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что СБУ проводит "мероприятия по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб". Силовики проверяют данные о якобы использовании помещений церквей для сокрытия диверсионно-разведывательных групп и вооружения.

Они, наверное, Бога ищут. Это настолько укладывается в логику действий киевского режима, что уже кажется, что без этой части картина была бы неполной.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова высказалась о возбуждении Киевом дела против расстрелянных людей.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: киево-печерская лавра, мария захарова, мид россии, обыски
Категории: Лента новостей, Новости России,

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