Захарова о приглашении Зеленского в Брюссель: проект нужно продавать

В МИД РФ рассказали о ситуации, в которой оказались Запад и киевский режим.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что киевский режим находится в стадии политического распада и самоуничтожения, но коллективному все еще Западу нужно "продавать" его в качестве успешного проекта. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире радиостанции Sputnik. Таким образом дипломат оценила официальное приглашение Украины и президента Владимира Зеленского на саммит Евросоюза. В МИД РФ заметили, что мир все равно видит диктаторские замашки украинских властей и ничем не обеспеченные заявления этой "уродской логике" и "абсолютной буффанаде". По мнению Марии Захаровой, Киев зашел в тотальный тупик, но Запад предпочитает делать вид, что все нормально и в порядке.

Потому что происходит просто полный распад в политической сфере – про экономику, наверное, не надо говорить – в любых сферах киевского режима. Сам ли он себя изничтожает, законы ли это жанра, потому что все, что слеплено извне, не проходит проверку ни временем, ни ситуацией. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат сравнила представителей киевского режима с "маленькими монстриками", которые собраны в одной банке и поэтому пожирающие друг друга. Ранее ария Захарова рассказала о том, что власти Мали "через слово" благодарили Россию за помощь.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik