Захарова о "подсчетах" МИД Польши: есть такая позиция – "нам все должны"

В МИД РФ оценили слова Аркадиуша Мулярчика.

Определенные политические круги на территории Польши придерживаются позиции о том, что "нам все должны". Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница прокомментировала слова заместителя министра по иностранным делам в Варшаве. Ранее Аркадиуш Мулярчик говорил публично о том, что его страна начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны. Российский дипломат напомнила недружественной стране о потерях Красной Армии во время освобождения Польши от нацистской оккупации, а также о значительных средствах, которые руководители Советского Союза потратили на восстановление этого европейского государства.

Те люди, которые знают историю, непосредственно поляки в Польше, не просто не поддерживают эту риторику – им неловко все это слышать. Когда мы с ними общаемся, они постоянно говорят, что это извращение истории, что это дичь невозможная... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik