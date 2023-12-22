В МИД РФ напомнили о коррумпированности украинской элиты.

Финансовые средства для Украины, поиском которых сейчас озабочены власти в Вашингтоне, американцы могли бы найти у коррумпированных представителей киевского режима. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница из МИД РФ ответила на вопрос о необходимости выделения дополнительных денежных средств для Украины. Для начала Захарова призвала администрацию Джо Байдена найти места, в которые отправились деньги налогоплательщиков.

Может быть, просто национализировать или, как это любят делать на Западе, <…> конфисковать или изъять имущество Зеленского Белому дому? Его недвижимость, движимость, его активы в пользу, как они говорят, Украины. А может, пошурудить палкой и среди представителей Минобороны – бывших, нынешних? А может быть, пройтись по сотне украинских псевдобанкиров и бизнесменов? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница из Москвы предложила американскому Центральному разведывательному управлению совместно с министерством по финансам провести операцию по изъятию у коррумпированной украинской политической элиты денежных средств в пользу государства. Мария Захарова отметила, что если ЦРУ разыскивает деньги для киевского режима, то дела страны должны быть очень плохи. В МИД РФ призывают поискаь средства в бездонных карманах у лидера страны Владимира Зеленского.

Захарова: в словах Клинтон о Путине чувствуется зацикленность.

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио