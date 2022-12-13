Пресс-секретарь МИД РФ оценила контакты с недружественной страной.

Мария Захарова назвала закрытой для РФ тему возможности заключения мирного договора с Японией. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Чиновница напомнила о заявление МИД РФ от 21 марта 2022 года, в котором четко было указано на тот, что Москва не намерена далее вести переговоры с Токио.

… Ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящегося нанести ущерб интересам нашей страны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что РФ будет внимательнейшим образом отслеживать японско-американские планы по размещению гиперзвуковых ракет США в Японии.

Захарова заявила, что недопуск российских спортсменов на соревнования грубо нарушает право.

Фото и видео: МИД России