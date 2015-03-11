Захарова назвала причину юридических трений с еврейским агентством "Сохнут"

В МИД РФ рассказали о том, что вопрос находится в правовой плоскости.

Официальный российский представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала причину юридических трений с агентством "Сохнут", представляющего еврейское государство. По данным чиновницы, причины трений вокруг деятельности данной иностранной компании лежат в юридической плоскости. Деятельностью занимается Минюст РФ. Соответствующее заявление дипломат сделала в эфире проекта "Соловьев live"

Это вопрос Министерства юстиции, у меня такая информация. Это правовая плоскость, безусловно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 21 июля стало известно о том, что российское министерство по юстиции поручило Басманному суду Москвы ликвидировать еврейское агентство "Сохнут" без объяснения причин. На 28 июля намечено предварительное слушание по данному делу. Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил властям страны создать специальную комиссию для переговоров с российскими властями о возможном продолжении деятельности данного агентства. По мнению чиновника, закрытие организации повлечет политические последствия.

Захарова считает, что США опозорились на весь мир "крестовым походом" против России.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев LIVE