Захарова считает, что США опозорились на весь мир "крестовым походом" против России

В МИД РФ рассказали о провале информационной войны Вашингтона.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что США опозорились на весь мир своим объявленным "крестовым походом" против Москвы. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире проекта "Соловьев Live". По мнению дипломата, Вашингтон бьет по собственной же Конституции, которая гарантирует гражданам страны свободу слова. По словам Захаровой, Белый дом и Госдеп пытается залатать просвет от информационных дыр, через которые Россия продолжает "светить и сиять".

Они поняли, что они просто провалились, они опозорились на весь мир с объявленным "крестовым походом" против нашей страны, и они теперь хотят залатать информационные дыры, чтобы не сквозил вот этот свет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России

Дипломат уверена в том, что американские представители сейчас рубят сук, на котором сидели много лет". Мария Захарова объяснила зрителям, что это связано с тем, что невозможно скрывать тот факт, что РФ идет своим путем развития и "борется с тьмой". В СШа же делают все возможное для того, чтобы эти сведения не просочились на местном телевидении.

Захарова прокомментировала соглашение Роскосмоса и NASA.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев LIVE