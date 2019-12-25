Захарова назвала предсказуемой реакцию Запада на признание ДНР и ЛНР

В МИД РФ считают, что западные страны всегда врали о ситуации на Донбассе.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала предсказуемой реакцию Запада на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик Донбасса. По словам чиновницы, страны врали и продолжают врать о происходящем в регионе. Такое заявление сотрудница МИД РФ сделала в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Основной вопрос: чего ожидать, как реагируют на Западе и так далее. А мы что, не знали что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательными. Врали, врут и будут врать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что обстановка на линии соприкосновения Киева с ЛНР и ДНР обострилась утром 17 февраля. В СЦКК сообщили прессе о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Огонь из артиллерии привел к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Леонид Пасечник и Денис Пушилин из-за угрозы боевых действий объявили об эвакуации мирных жителей республик в Ростовскую область РФ. В субботу на территории ЛНР и ДНР началась всеобщая мобилизация.

Колонны российских войск вошли в Донбасс.

Фото и видео: YouTube / Радио Комсомольская правда