В МИД России рассказали, что Киев не рискнул даже "на мямление".

Отказ киевского режима забрать тела своих военнослужащих - самое страшное доказательство его неонацистской расчеловеченной сути. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница обратила внимание аудитории на то, что от украинских властей в Москву не поступало обращение или просьба об отсрочке на прием тел.

То, что они не забирают тела своих собственных воинов, я считаю, что это самое страшное доказательство их неонацистской расчеловеченной сути. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве нашего государства уточнили, что предложение было сделано переговорщиками из Кремля в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле украинской делегации о том, что Россия готова отдать шесть тысяч тел или останков военнослужащих ВСУ. В ответ от киевского режима прозвучало "мямленье, не просьба". Мария Захарова добавила, что у соседней страны сейчас, вероятно, отсутствует логистическая и финансовая возможности по хранению или захоронению такого большого количества тел. Однако украинцы не просили Россию передавать тела погибших частично, партиями, или передавать только тех, чьи личности удалось четко идентифицировать.

Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала странными заявления посла Израиля о поставках оружия Киеву.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik