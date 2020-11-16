Захарова назвала неуместным польский флаг на российских мемориальных комплексах

В МИД РФ рассказали о "жесте доброй воли" по "Катыни".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала неуместным польский флаг на отечественных мемориальных комплексах "Катынь" и "Медное" из-за русофобской политики Варшавы. При этом дипломаты не принимают польские претензии по данному вопросу. Соответствующее заявление сделала чиновница в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве.

Польские официальные лица не стесняясь соревнуются между собой в русофобии, причем делают это все публично, кто кого переорет, присутствие флага Польши на территории российских государственных учреждений неуместно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что размещение польского флага в Катыни и Медном являлось исключительно жестом доброй воли с российской стороны. Это событие не продиктовано международными обязательствами РФ. У Москвы нет никаких документов относительно того, что страна была обязана размещать польский флаг на мемориалах.

Захарова назвала фейком обвинения Киева в ударе ВС России по торговому центру в Кременчуге.

Фото и видео: МИД России