В МИД РФ оценили приезд глав Госдепа США и Пентагона на Украину.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала цель визитов западных политиков в Киев. В эфире радиостанции Sputnik чиновница прокомментировала рабочие встречи государственного американского секретаря Энтони Блинкена, шефа пентагона Ллойда Остина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Она заметила, что также, как и другие европейские встречи, они имеют пропагандистский характер.

Целая череда визитов деятелей коллективного Запада в Киев, конечно, имеет, в первую очередь, пропагандистский эффект поддержки, и самое главное - привлечения внимания международного сообщества. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Киев использует людей на "Азовстали" как козырь.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

