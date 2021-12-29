Захарова назвала бездумными и лживыми обвинения России в "агрессии" в связи с Казахстаном

Дипломат считает, если так говорят представители НАТО, то им платят за это деньги.

Утверждения о том, что Россия после ввода миротворцев ОДКБ на территорию Казахстана якобы стала "страной-агрессором", являются "бездумными, бездушными и лживыми". Такое мнение в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" выразила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Москва не поддерживает и считает должным вносить конструктивные предложения на международной арене. Захарова считает, когда такие слова исходят из уст представителей стран Североатлантического альянса, им платят за это деньги. Однако, если так говорит граждане России, то "это не может быть просто так".

На кого мы когда нападали, кому мы чем-то угрожали? Мы только всегда выступаем за мир, предлагаем переговоры, вносим конструктивные предложения, <…> и примеров этому огромное количество. И при этом это бездумное, бездушное и лживое утверждение, что мы страна-агрессор. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

11 января в ходе своего выступления перед депутатами парламента Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ покинут территорию Казахстана через два дня. Этот процесс займет не более десяти суток. Вывод сил будет осуществлен в несколько этапов.

Ранее Токаев заявил, что захват власти в Казахстане готовили профессионалы.

Видео: Youtube / Соловьев Live