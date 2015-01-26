Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала Вашингтон бенефициаром ситуации с "Северными потоками". Информацией об этом чиновница поделилась с журналистами во время выступления на регулярном брифинге в Москве. Дипломат уведомила СМИ о том, что вывод из строя трубопроводах России в акватории Балтийского моря позволяет стране наращивать собственные поставки сжиженного природного газа в Евросоюз.
Но был абсолютный бенефициар этой ситуации. Конечно, это Вашингтон. Вывод из строя газопроводов, если кратко суммировать то, что было сказано американскими официальными лицами за последние много лет.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова заявила, что власти США фактически стали стороной конфликта на Украине.
Фото и видео: МИД России
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