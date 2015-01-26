В МИД РФ рассказали о выгоде диверсии для властей США.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала Вашингтон бенефициаром ситуации с "Северными потоками". Информацией об этом чиновница поделилась с журналистами во время выступления на регулярном брифинге в Москве. Дипломат уведомила СМИ о том, что вывод из строя трубопроводах России в акватории Балтийского моря позволяет стране наращивать собственные поставки сжиженного природного газа в Евросоюз.

Но был абсолютный бенефициар этой ситуации. Конечно, это Вашингтон. Вывод из строя газопроводов, если кратко суммировать то, что было сказано американскими официальными лицами за последние много лет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила, что власти США фактически стали стороной конфликта на Украине.

Фото и видео: МИД России