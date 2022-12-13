Захарова напомнила США, что они не выходят к Черному морю

В МИД РФ рассказал о плане Госдепа по стратегии развития региона.

США не являются причерноморским регионом, хотя, "возможно, в их сознании что-то поменялось". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница заметила, то несмотря на это Госдеп планирует разработать собственную национальную стратегию по региону Черного моря. Документ будет создан, по словам государственного секретаря Энтони Блинкена, до июня 2023 года. В тексте американские власти исходят из того, что три государства черноморского побережья являются членами НАТО, а Украина - дружественной США страной.

Пока говорить попросту невозможно, потому что даже сам госсекретарь США не раскрыл смысл своих собственных инициатив. Как можно это комментировать? Единственное, что могу сказать - раньше все-таки считалось, что США не является причерноморским государством. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила, что в России уже видели неоднократные попытки США разрабатывать так называемую помощь для тех регионов мира, в которых они не представлены никаким образом ни в историческом плане, ни в фактическом - географически.

Захарова прокомментировала планы Лондона поставить Киеву снаряды с ураном.

Фото и видео: МИД России