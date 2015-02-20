Захарова: находившиеся на затонувшем в Атлантике судне россияне не пострадали

Инцидент произошел вечером 22 июля у Фолклендских островов.

Находившиеся на затонувшем в Атлантике судне Argos Georgia россияне не пострадали. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Инцидент произошел вечером 22 июля у Фолклендских островов. По предварительной информации, среди 27 членов экипажа были 10 испанцев, включая капитана судна, а также граждане России, Индонезии, Уругвая и Перу. Из них 14 человек успели перебраться на спасательные надувные плоты. По меньшей мере шесть человек погибли. Остальные числятся пропавшими без вести.

По имеющейся предварительной информации, российские граждане, находящиеся на борту норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, затонувшего возле Фолклендских островов, не пострадали. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что Запад пойдет на неприкрытые депортации украинских беженцев на фронт.

Фото: МИД России