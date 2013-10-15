Захарова: Запад пойдет на неприкрытые депортации украинских беженцев на фронт

В МИД РФ рассказали об обсуждениях Киева с властями Прибалтики, Польши и Скандинавии.

У России есть все основания полагать, что коллективный Запад пойдет на неприкрытые депортации украинских беженцев на территорию боевых действий. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница объяснила, что власти из киевского режима ведут обсуждения с лидерами ряда европейских государств о том, чтобы "выманить граждан, которые находятся на территории ЕС". В частности, такой диалог ведется со Скандинавией, Польшей и Прибалтикой. В МИД РФ подчеркнули, что пока что подобные инициативы остаются безуспешными, но в Евросоюза все чаще звучат призывы и желания помощь Украине не только оружием, но и комплектованием личного состава, так как кто-то должен держать в руках поставлемое союзниками вооружение.

Хотя до массовой депортации украинцев из стран Западной Европы дело пока не дошло, беженцам настойчиво предлагают вступить в разного рода добровольческие формирования... Есть все основания полагать, что скоро стремление Запада воевать до последнего украинца примет форму неприкрытых депортаций украинских беженцев на фронт. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова уверена, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен.

Фото и видео: МИД России