В МИД РФ оценили стремление Киева понизить срок мобилизации в стране.

В Москве выразили уверенность в том, что мобилизационный возраст на украинской территории будет снижен, а отметка в 18 лет - не предел. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что киевский режим активизировал разговоры о понижении в 2025 году мобилизационного возраста до 18 лет.

Каждый раз, когда начинаются обсуждения подобных планов, на Банковой их отрицают. Всегда это делают, как им кажется, убедительно, дают слово, обещают, потом происходит все с точностью наоборот. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова считает, что председательство России в СБ ООН будет насыщенным.

Фото и видео: МИД России