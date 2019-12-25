Захарова: киевский режим "присягнул" Вашингтону на любые действия

В МИД РФ назвали Украину инструментом для США.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что киевский режим "присягнул" Вашингтону на любые действия, которых потребуют от властей Украины США. Такое заявление чиновница сделала в эфире радиостанции Sputnik.

Украина как инструмент удобный, давно использовавшийся, абсолютно не требующий какого-то отчета или ответственности….присягнул Вашингтону на действия даже самого разрушительного характера. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ пояснили, что недавно официальный представитель МИД Китая назвал Украину "пушечным мясом" для США. Мария Захарова уточнила, что впервые услышала настолько точное и откровенное, мощное заявление Пекина о ситуации.

Захарова оценила "наглую" дипломатию Кулебы по отношению к ФРГ.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

