Захарова: говорить о перспективе переговоров по Украине рано

В МИД РФ считают, что пока что рано готовить о готовности Вашингтона предметно говорить с Москвой.

Новая американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе еще не сформулировала позицию по украинскому мирному урегулированию, поэтому пока что рано рассуждать о перспективах обсуждения вопроса. Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге в Москве с журналистами от 6 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница отреагировала на действия со стороны Вашингтона. Она пояснила, что МИД Р будет ориентироваться на конкретные шаги, которые предпримет Белый дом.

Что касается возможной роли США в урегулировании кризиса вокруг Украины, все будет зависеть от конкретных действий и от планов новой администрации. Сейчас пока много слов, много заявлений, но какой-то такой четкости и ясности по предпринимаемым шагам нет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ готова содействовать газоснабжению Приднестровья.

Фото и видео: МИД России