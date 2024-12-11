Захарова: РФ готова содействовать газоснабжению Приднестровья

В МИД РФ напомнили о тяжелой ситуации с энергетическим обеспечением Молдавии.

Россия выступает за устойчивое решение вопроса по газоснабжению Приднестровья и готова всячески этому содействовать. Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге в Москве с журналистами от 6 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Тот факт, что с 1 февраля поставки газа на левый берег Днестра возобновились, конечно, не может не радовать. Это позволило на время снять остроту ситуации, которая балансирует на грани гуманитарной катастрофы, из-за опять же позиции всех тех, кто вот себя ассоциирует с коллективным Западом. Насколько все это продержится, это, конечно, вопрос открытый. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

На территории Молдавии и Приднестровье в настоящее время действуют режимы чрезвычайного положения в связи с прекращением с первого января транзита российского природного газа через украинскую территори. В Приднестровье в целях экономии властями было отключено центральное отопление, а также остановлено снабжение горячей водой жилых домов и местных промышленных предприятий. Чиновники из Тирасполя накануне проинформировали о восстановлении подачи тепла и электроэнергии. Это стало возможным благодаря закупке газа на грант Европейского союза в размере 20 миллионов евро. Отмечалось, что этого запаса хватит на 10 дней потребления частным сектором и малым бизнесом.

Захарова: РФ готова решить вопрос с регистраций Русского дома в Баку.

Фото и видео: МИД России