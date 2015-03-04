Захарова: генерал Кириллов был как кость в горле для натовской гидры

В МИД РФ рассказали о работе, которую делал начальник войск РХБЗ.

Убитый накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов посвятил свою профессиональную жизни не только изучению вопроса, но и прикладному применению полученных знаний в деле отстаивания правды, поэтому генерал-лейтенент был как кость в горле для натоцентричной и натовской гидры. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Это невосполнимая потеря. Он как кость в горле был у этой, так сказать, натоцентричной гидры... четко, систематически, с фактами на руках, с открытым забралом, абсолютно не за спинами, не боясь, а идя вперед, шаг за шагом, факт за фактом, событие за событием, он дезавуировал эту ложь. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница добавила, что Игорь Кириллов регулярно развенчивал западные мифы и уничтожал информационно-политическую базу, на которой натовские государства выстраивали свои агрессивные действия, например, в отношении Сирии. В МИД РФ подчеркнули, что международные союзники Украины занимались манипуляциями, провокациями с химическими веществами, пытаясь приписать эту деятельность режиму президента Башара Асада.

Захарова: Россия контактирует с различными силами в Сирии.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik