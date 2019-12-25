Захарова: дипломаты РФ вернутся из Вашингтона "неопознанным бортом"

В МИД РФ уточнили, что борт заберет дипломатов, признанных персонами нон грата в США.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что отечественные дипломаты вернутся из Вашингтона "неопознанным бортом". Ранее самолет с представителями РФ вылетел из аэропорта Петербурга в столицу США. На рейсе находятся иностранцы, которые ранее были объявлены Госдепом персонами нон грата.

Разочарую. Этим самолетом вернутся на Родину российские дипломаты, которых правительство США объявило persona non grata Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Соответствующий рейс дипломатической миссии выполняет СЛО "Россия". На Западе якобы информация о самолете выдается, по словам Марии Захаровой, как "Бегство русских" с территории США или как попытку властей страны пойти на контакт с американскими представителями.

В консульский отдел РФ в Нидерландах бросили взрывное устройство.

Фото: МИД России